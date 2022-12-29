Луганск, 29 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР потеряли до 180 человек личного состава. Об этом 29 декабря говорится в заявлении официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что в ходе специальной военной операции российским военнослужащим за прошедшие сутки на указанном направлении удалось уничтожить один танк, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, пять беспилотных летательных аппаратов и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Также Филипоненко сообщил о повреждении трёх жилых домов в Сватово в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины с применением артиллерии калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что на запорожское направление прибыли модернизированные российские танки Т-80БВ. Отмечается, что бронемашины многократно превосходят аналоги, которыми располагают ВСУ.