Москва, 29 декабря, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Страны Запада действуют эгоистично, пренебрегая международными принципами. Об этом 28 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с РИА Новости подчеркнул, что в целом страны Запада, которые в большинстве своём являются как участниками ОБСЕ, так и членами Североатлантического альянса, «давно и целенаправленно попирают принципы деятельности венской организации, дух и букву принятых в ней, в том числе на высшем уровне, базовых документов в сфере евробезопасности».

В качестве примера российский министр привёл расширение НАТО, приближение его военной инфраструктуры к границам России, что, по словам Лаврова, «грубо нарушает обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других».

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«Сейчас мы пожинаем плоды эгоистичной, недальновидной политики наших бывших партнёров, доверие к которым основательно подорвано», ― констатировал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежние отношения России с Западом в области работы по европейской безопасности не восстановятся.

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