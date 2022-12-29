Тихвин, Ленинградская область, 29 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Подозреваемым в совершении убийства мужчины и женщины в Тихвинском районе Ленинградской области является 41-летний безработный житель Тихвина, который владеет несколькими единицами огнестрельного оружия. Мужчина объявлен в розыск.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Во время обыска в его доме на улице Строительной полицейские обнаружили три ружья и семь патронов 20-го калибра, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 28 декабря в одном из домов в поселке Мехбаза Тихвинского района Ленинградской области женщиной-фельдшером были найдены тела мужчины, 1972 года рождения, и женщины, 1979 года рождения. На трупах были зафиксированы огнестрельные ранения головы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). По имеющимся данным, погибшие злоупотребляли алкогольными напитками.