Анкара, 29 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. После состоявшейся в Москве встречи с российским и сирийским коллегами министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии и борется с терроризмом, пишет газета Hürriyet.

Министерство национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар

По словам Хулуси Акара, одним из самых важных вопросов, которые были подняты на трехсторонней встрече в Москве, стала борьба с терроризмом.

«Мы подчеркнули, что уважаем территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, и что нашей единственной целью является борьба с терроризмом, и у нас нет других целей», — заявил Хулуси Акар.

Представители Турции на встрече заявили, что «Анкара прилагает усилия для обеспечения безопасности страны, народа и границ».

Кроме того, Анкара стремится предотвратить дальнейшую миграцию из Сирии в Турцию. Сирийская проблема, по мнению турецкой стороны, должна быть решена инклюзивным и целостным образом в рамках резолюции СБ ООН 2254.

«Мы оцениваем, что работа, которая будет проведена в ближайшие дни, может внести серьезный вклад в мир и стабильность в регионе и Сирии», — заявил глава минобороны Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча глав министерств обороны РФ, Турции и Сирии в Москве 28 декабря стала первым официальным контактом между турецкими и сирийскими властями за 11 лет.

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