Москва, 29 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В оперативном порядке удалось решить большую часть проблем, которые возникли при проведении частичной мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ. Об этом 29 декабря рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе первого заседания парламентской координационной группы по вопросам спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что, по его мнению, члены координационной группы должны работать на результат, и отметил, что для такой работы требуется ежедневное внимание.

При этом глава Минобороны рассказал, что идея о создании такой группы появилась почти сразу с началом частичной мобилизации, и подчеркнул, что эта инициатива был поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Грозном отправили на два года в колонию уклониста от мобилизации.