Днепропетровск, Украина, 29 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Днепропетровской области 29 декабря потребителей отключают от электроснабжения в экстренном порядке, сообщает ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Экстренные отключения света вводятся «из-за угрозы ракетных обстрелов», сообщает украинская энергетическая компания.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном отключении света в Одесской области. Российская сторона не распространяла информацию о проведении ракетных обстрелов.