Анкара, 29 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу анонсировал переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые пройдут в ближайшее время.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

«Как вы знаете, вчера была встреча главы нашего министра обороны в Москве. В ближайшее время у меня тоже будут переговоры с Лавровым», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Турции Чавушоглу в ходе пресс-конференции 29 декабря.

В среду, 28 декабря, министры обороны России, Турции и Сирии провели трехсторонние переговоры в Москве. В ходе переговоров были обсуждены варианты разрешения сирийского кризиса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Турции сообщали о визите в Москву министра национальной обороны Хулуси Акара и главы национальной разведки Хакана Фидана.