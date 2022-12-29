Тайбэй, 29 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Благодарность Вашингтону за ранее объявленные последним намерения по продаже Тайбэю американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano выразила администрация Тайваня. Об этом 29 декабря сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Уточняется, что в эту сделку на общую сумму $180 млн также входит поставка властям острова десятитонных тяжелых тактических грузовиков типа M977A4 HEMTT, на которых будут установлены указанные системы.

Также указывается, что в минобороны Тайваня рассказали, что названная американская техника обладает мобильностью и может эффективно вести разбрасывание мин на значительной территории.

«Это существенно усилит возможности Тайваня по ведению асимметричной войны», — добавили в тайваньском военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Тайваня Цай Инвэнь высоко оценила серьёзные изменения в японской политике безопасности, направленные на значительное усиление оборонного потенциала Токио.