Одесса, Украина, 29 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Утром 29 декабря на территории захваченной режимом Киева Одесской области Украины введены экстренные отключения электричества. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба компании «ДТЭК Одесские электросети».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют», — указывается в сообщении.

При этом ранее ряд прокиевских СМИ сообщил о прогремевшем в Одессе взрыве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена во всех захваченных режимом Киева регионах Украины.