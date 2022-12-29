В Одесской области введены экстренные отключения электричества
На территории Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии
Одесса, Украина, 29 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Утром 29 декабря на территории захваченной режимом Киева Одесской области Украины введены экстренные отключения электричества. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба компании «ДТЭК Одесские электросети».
Иван Шилов ИА REGNUM
Одесса
«В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют», — указывается в сообщении.
При этом ранее ряд прокиевских СМИ сообщил о прогремевшем в Одессе взрыве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена во всех захваченных режимом Киева регионах Украины.