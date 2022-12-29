Киев, 29 декабря, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 29 декабря во всех регионах Украины, сообщает украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Центральной Украине воздушную тревогу объявили после 6:30 мск, на западе Украины — после 9:00 мск. В Киевской области воздушная тревога была объявлена в 7:02 мск.

Напомним, накануне, 28 декабря, воздушная тревога объявлялась на Украине несколько раз в течение дня.