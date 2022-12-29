Москва, 29 декабря, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Заявления западных стран о якобы осуществлявшихся «поставках» Ираном беспилотников России так и остаются без каких-либо доказательств. Об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM БПЛА «Герань-2». Инфографика

Как отметил в интервью РИА Новости Лавров, страны Запада подняли в Совете Безопасности ООН шумиху на тему того, что Россия якобы «получает» иранские беспилотники.

«Как водится, всё в стиле «highly likely» (англ. «весьма вероятно» — Прим. ред.). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не станет ни с кем разговаривать по предложенной главой режима Киева Владимиром Зеленским «формуле мира».