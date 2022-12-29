Сеул, 29 декабря, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Специальную группу по расследованию проникновения дронов Северной Кореи в воздушное пространство Южной Кореи создаст командование ООН (UNC) в этой стране. Об этом 29 декабря сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы в курсе того, что беспилотники КНДР пересекли военную демаркационную линию. Командование ООН сформировало [в связи с этим] специальную следственную группу», — заявила представитель командования Жаклин Н. Ликер, слова которой приводит агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил «жёстко ответить» на любые провокации Пхеньяна, не опасаясь того, что у КНДР есть ядерное оружие.