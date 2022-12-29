Даллас, США, 29 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом 28 декабря сообщил телеканал ABC.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошёл вечером 28 декабря в городе Далласе. По данным местной полиции, ранения получили шесть человек, все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из раненых врачи назвали тяжёлым.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция начала расследование причин и обстоятельств произошедшего. Личность подозреваемого в стрельбе устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году в результате инцидентов со стрельбой в США погибли, по данным организации Gun Violence Archive, 43 672 человека. Кроме того, при стрельбе погибли или пострадали 6023 ребёнка.