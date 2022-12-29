* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В семи российских регионах проходят 29 декабря обыски по уголовному делу о фейках в отношении беглого экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

К настоящему моменту задержаны администраторы телеграм-каналов платформы «Утро февраля», принимавшие негласное участие в так называемом Съезде народных депутатов (проведён в начале ноября в Польше).

Среди задержанных — бывший кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов.

Задержанных подозревают в дискредитации российской армии и распространении фейков о спецоперации, кроме того, их проверят на причастность к работе на СБУ.