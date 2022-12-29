Москва, 29 декабря, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий принудительное лицензирование программного обеспечения (ПО) прекративших работу в РФ компаний, подготавливает в данный момент российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом 29 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина.

ИА REGNUM Россия

По данным газеты, в послании, которое было направлено 12 декабря в «Общественную потребительскую инициативу», говорится о том, что на фоне ухода из нашей страны иностранных разработчиков ПО вопрос об использовании последнего становится особенно актуальным и его необходимо регулировать.

Также указывается, что из письма следует, что в данный момент российское правительство «прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств».

Кроме того, отмечается, что знакомый с ходом обсуждения такой инициативы источник рассказал изданию, что такой законопроект будет способствовать декриминализации нелегального использования такого ПО в России и запустит механизм принудительного лицензирования иностранного софта.

При этом добавляется, что, как предполагается, клиенты из РФ будут переводить деньги на специальный счёт, откуда правообладатели смогут их получить по первому требованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал провал прогнозов США и ЕС в отношении России.