Москва, 29 декабря, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В 2023 году в результате пенсионной реформы никто не выйдет на пенсию по достижении пенсионного возраста, это апогей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Льготный» период завершился, и повышение пенсионного возраста ускорится. В результате «скачка» в будущем году, кроме досрочников, никто не выйдет на пенсию — не повезло женщинам 1966 года рождения и мужчинам 1961 года рождения, которым придется подождать», — пояснил Миронов.

По его словам, такое произойдет впервые после того, как в 1932 году в СССР ввели пенсионный возраст — тот самый, который действовал до 2019 года.

Дальше будет только хуже, поэтому парламентарии намерены настаивать на отмене «этой людоедской реформы», добавил лидер СРЗП.

По словам прежнего главы ПФР Андрея Кигима, количество граждан пенсионного возраста в России в 2021 году снизилось на 200 тыс. человек из-за избыточной смертности в период пандемии коронавируса. По данным главы ПФР, в 2021 году на пенсию должны были выйти около 1,8 млн человек. Однако из-за пенсионной реформы их число составило 974 тыс.

Число состоящих на учете в Пенсионном фонде России (ПФР) пенсионеров к 1 января 2022 года составило более 42 млн человек, с января 2021 года этот показатель снизился на 2,3%, или на 970 тыс. человек, отмечают в ПФР.

Минфин до конца 2022 года обещал представить в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии. Ранее стало известно, что в основе реформы — принцип добровольности и налоговые льготы. Предполагается также передача гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г., а это порядка 4 трлн рублей, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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