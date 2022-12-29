Москва, 29 декабря, 2022, 09:12 — ИА Регнум. До исторического максимума возросли оптовые цены на электричество в России. Об этом 29 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные оценки изменения стоимости электричества за последние два года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По данным издания, в настоящее время стоимость электроэнергии в РФ составляет 1,8 тысячи рублей за 1 МВт·ч, и это произошло в результате одновременного вывода нескольких блоков АЭС на плановые и неплановые ремонты.

Кроме того, уточняется, что наиболее заметный рост цены на электричество в России был отмечен в период с 19 по 26 декабря, когда она составила 1,7 тысячи рублей за 1 МВт·ч, а 24 декабря цена на электроэнергию побила исторический рекорд, составив свыше 1,8 тысячи рублей за 1 МВт·ч.

При этом указывается, что цена электроэнергии с начала декабря выросла почти на 12%, и подчеркивается, что имеется в виду цена для коммерческих потребителей, а стоимость электричества для населения снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря жителей крупнейшего города в США — Нью-Йорка из-за растущей нагрузки попросили экономить электричество, тепло и газ.