Порт-о-Пренс, 29 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли в результате нападения вооружённых злоумышленников на пассажирский автобус в Гаити. Об этом 28 декабря сообщил местный новостной портал HaitiLibre.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Группа вооружённых злоумышленников атаковала пассажирский автобус в районе Бон-Репо города Порт-о-Пренс, столицы Гаити. Неустановленные преступники открыли беспорядочный огонь по транспортным средствам, находившимся рядом с автобусом.

Уточняется, что среди погибших от рук злоумышленников — один гражданин Доминиканской Республики. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили как минимум десять человек. Преступники скрылись с места происшествия, полиция ведёт розыск нападавших.

Напомним, в Гаити в связи с социально-экономическим кризисом, осложнённым резким скачком инфляции, активизировались преступные банды, которые держат в страхе население крупных городов. Силовики не справляются с захлестнувшей страну волной преступности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что банда злоумышленников убила как минимум 12 человек в населённом пункте Кабаре рядом со столицей Гаити, городом Порт-о-Пренс.