Омск, 29 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Перегрев электрической плиты, согласно предварительным данным, является причиной возникновения пожара в многоквартирном доме в Омске, в результате которого погибли три человека, в том числе полуторагодовалая девочка. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что следователи возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Также указывается, что, по предварительной информации, сообщение о возгорании поступило в 20:40 (17:40 мск) 28 декабря и во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли девочка в возрасте 1,5 года, а также её родители: мужчина, 1993 года рождения, и женщина, 1982 года рождения.

«При осмотре следователями совместно с криминалистами места происшествия установлено, что очагом возгорания является электроплита, возможно, произошел перекал последней. Точная причина пожара будет установлена назначенной следователем пожарно-технической экспертизой», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента и продолжается расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое детей стали жертвами пожара, который произошел в частном жилом доме посёлка Маркова возле Иркутска.