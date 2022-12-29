* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Обыски проходят в ряде российских регионов у сторонников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

(сс) Bogomolov.PL Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Сегодня, 29 декабря, следственные действия проводятся у функционеров так называемой платформы «Утро февраля». Их подозревают в работе на СБУ и западные спецслужбы.

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Напомним, «Утро февраля» занимается дискредитацией Вооружённых сил России и проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации.