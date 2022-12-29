Кабул, 29 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Решение о запрете женщинам работать в неправительственных организациях (НПО) в Афганистане призвали отменить пришедшее к власти в стране движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евросоюз и ещё 12 государств. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном 28 декабря Госдепом США.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Серьёзную обеспокоенность решением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретить женщинам работать в НПО выразили главы МИД Австралии, Канады, Дании, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, США и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Отмечается, что из-за введённого запрета миллионы афганских граждан рискуют остаться без гуманитарной помощи, которая для многих жителей Афганистана является единственным источником пропитания. Страны Евросоюза и примкнувшие к ним 12 стран призывают «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) безотлагательно отменить своё решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пояснил, комментируя введённый в Афганистане запрет для женщин работать в НПО, что такое решение приведёт к остановке деятельности многих гуманитарных организаций.