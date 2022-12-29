Саратов, 29 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Петровском районе Саратовской области пострадали пять человек, включая четырёхлетнего ребёнка. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

«На 556-м км дороги Нижний Новгород — Саратов водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением водителя 1990 года рождения. После чего Lada Kalina столкнулась с Toyota под управлением водителя 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ДТП произошло в ночь на 29 декабря, и добавляется, что в результате него пострадали водитель и два пассажира Lada Kalina — 31-летняя женщина и четырехлетний мальчик, и водитель с пассажиром автомобиля Lada Largus, всех пострадавших доставили в медучреждение. В настоящее время инспекторами ГИБДД ведётся выяснение причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли в результате столкновения с остановочным павильоном и с деревом в Крыму.