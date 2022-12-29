Мелитополь, 29 декабря, 2022, 08:38 — ИА Регнум. На запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в несколько раз превосходят боевые машины боевиков киевского террористического режима. Об этом 29 декабря рассказал член экипажа одной из таких боевых машин Вооружённых сил РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Т-80

Как отметил член экипажа, слова которого приводит РИА Новости, танк Т-80БВ не оставляет никаких шансов вражеским боевым машинам.

«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из командиров российских войск с позывным Ювелир рассказал, что оборону в районе населённого пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) держат подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ Западного военного округа, предотвращая прорывы врага.