На запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ
На запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, превосходящие боевые машины ВСУ
Мелитополь, 29 декабря, 2022, 08:38 — ИА Регнум. На запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в несколько раз превосходят боевые машины боевиков киевского террористического режима. Об этом 29 декабря рассказал член экипажа одной из таких боевых машин Вооружённых сил РФ.
Как отметил член экипажа, слова которого приводит РИА Новости, танк Т-80БВ не оставляет никаких шансов вражеским боевым машинам.
«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из командиров российских войск с позывным Ювелир рассказал, что оборону в районе населённого пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) держат подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ Западного военного округа, предотвращая прорывы врага.