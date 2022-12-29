ДНР, 29 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Активность вдоль линии боевого соприкосновения продолжают наращивать украинские боевики, сообщил 29 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным разведки Народной милиции ЛНР, в районе города Северска (Бахмутский район, ДНР) ВСУ переместили дополнительную батарею из трёх единиц буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм.

Андрей Марочко «Также выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций западнее этого населённого пункта с установкой на них новых огневых средств и бронетехники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Артёмовском (Бахмут) потери ВСУ составляют тысячи боевиков. Эта неофициальная оценка обнародована экс-советником главы Пентагона.

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