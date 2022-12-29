Донецк, 29 декабря, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Оборону в районе населённого пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) держат подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ Западного военного округа, предотвращая прорывы врага. Об этом 29 декабря рассказал один из командиров российских войск с позывным Ювелир.

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«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населённый пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населённого пункта», — приводит его слова РИА Новости.

Также офицер уточнил, что российские военные постоянно наблюдают за расположившимся в оврагах врагом, который периодически появляется, его приходится обстреливать.

«Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и миномётные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», — пояснил он.

При этом он рассказал, что артиллерия киевских боевиков по три раза в день ведёт обстрелы их позиций, однако подчеркнул, что с российской стороны находятся собранные и доблестные бойцы, прошедшие огонь и воду.

«Выдержим и пойдем вперёд!» — добавил российский командир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в центральных и западных регионах Украины.