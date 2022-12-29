Москва, 29 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил успехи экономики России на фоне санкций, отметив рекорды по вводу жилья, строительству дорог и сбору урожая.

Государственная Дума России Вячеслав Володин

«Все социальные обязательства перед гражданами выполняются», — отметил Володин в телеграм-канале.

Безработица на историческом минимуме — 3,7%, а инфляция — 12,19%.

Для сравнения парламентарий привел данные, в соответствии с которыми в Польше инфляция составила 16,1%, в Чехии — 17,2%, в Эстонии и Литве — 21,4%, в Латвии — 21,7%, в Венгрии — 23,1%.

«Ввод жилья составил 100 млн квадратных метров — рекорд за всю историю, начиная со времён СССР», — подчеркнул спикер палаты парламента.

2022 год также стал лучшим по темпам строительства дорог, добавил он.

«Собраны рекордные 150 млн тонн зерна. В советский период наша страна была импортёром — сейчас стала мировым лидером по объёмам экспорта пшеницы», — отметил Володин.

Результаты не должны успокаивать, проблем ещё много, их необходимо решать, подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы правительства России Михаила Мишустина, за 11 месяцев 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) России снизился только на немногим более 2%.

России удаётся справляться с экономическими последствиями санкций гораздо успешнее, чем этого ожидали в странах Запада. Такое мнение высказал обозреватель немецкой газеты Die Welt.

Мобилизационную экономику создавать сейчас смысла никакого нет, считает первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов.