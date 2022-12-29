Алушта, Крым, 29 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли в результате столкновения с остановочным павильоном и с деревом в Крыму. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 03:30 мск 29 декабря в городе Алуште. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Renault Logan, двигаясь по улице Сергеева-Ценского в направлении улицы Симферопольской, потерял контроль над управлением автомобилем.

В результате автомобиль столкнулся с остановочным павильоном, а затем врезался в дерево. Кроме водителя, в автомобиле находились ещё три человека. Все четверо погибли на месте ДТП.

Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате ДТП под Саратовом.