Москва, 29 декабря, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал провал прогнозов США и ЕС в отношении России, однако отметил, что страна, преодолевая вызовы, становится сильнее.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что в уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики России: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25%, но их планы провалились.

«Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность», — констатировал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, негативные прогнозы аналитиков из стран Запада о ситуации в российской экономике не сбылись, заявил ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дефицитном федеральном бюджете на 2023–2025 годы.