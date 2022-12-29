Москва, 29 декабря, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Личные данные участников кибервойск НАТО опубликовала 29 декабря группа хакеров RaHDit на портале НемеZида.

Colin Хакер

В телеграм-канале НемеZида отмечает, что эта публикация завершает предновогоднюю трилогию истинных врагов России. «Мы воюем в киберпространстве не с украинскими военными и не с массажистками из IT- армии», — говорится в сообщении.

Назвав украинское участие ширмой, RaHDit утверждают: «Против нас стоит НАТО в лице киберцентра в Прибалтике. А также их пособники и консультанты».

Что касается украинских «хактивистов», которых RaHDit называют «мелкими пакостниками», то они «гадили только в начале» спецоперации, а потом их очень быстро сменили натовцы, «а успехи выдавали за геройства хохлов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря RaHDit опубликовали фотографии украинских интернет-активистов, 28 декабря — фото «элиты кибервойск» Украины, сегодня — их натовских покровителей.

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