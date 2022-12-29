Москва, 29 декабря, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Россия не станет ни с кем разговаривать по предложенной главой режима Киева Владимиром Зеленским «формуле мира». Об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил в интервью РИА Новости глава МИД России, на данный момент очевидно, что киевский режим не выказывает готовности к диалогу.

«Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от возможности разрешить конфликт на территории Украины дипломатическим путём.

«Напомню, что сразу после начала специальной военной операции от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно», — указал глава российского МИД.

Также он добавил, что начавшиеся в феврале 2022 года переговоры показали полную несамостоятельность главы режима Киева в принятии важных решений, и в апреле Зеленский по указанию заинтересованного в продолжении боевых действий Запада прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря глава киевского террористического режима В. Зеленский заявил, что следующий год станет для Украины решающим в конфликте с Россией.