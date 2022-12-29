Киев, 29 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Работу Киевского метрополитена предложили останавливать в непиковое время жители Киева ради экономии электроэнергии. Соответствующее предложение поступило 29 декабря в администрацию города, сообщает украинское агентство УНН.

Jorge Franganillo В киевском метро

Как предлагается в петиции, поступившей в адрес киевской горадминистрации, работу метрополитена «актуально останавливать» с 10:00 до 17:00 по местному времени (с 11:00 мск до 18:00 мск). В это время нагрузка на метро, по мнению авторов петиции, падает и остановка не нарушит планов жителей города.

Сэкономленную за счёт остановки метро электроэнергию предлагается раздать потребителям, в первую очередь из числа тех, у кого в доме нет газовых плит.

Уточняется, что в некоторых жилых домах Киева нет энергоснабжения уже более пяти суток. В городе действует система экстренного отключения электроэнергии, без света остаются около 300 тысяч потребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ДТЭК, в Киеве наблюдаются аварийные отключения энергоснабжения.