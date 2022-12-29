Исламабад, 29 декабря, 2022, 08:10 — ИА Регнум. От 7 до 10 тысяч человек входит в число боевиков группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (Движение талибов Пакистана — ТТП — организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые находятся в северо-восточной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом 29 декабря сообщает газета Doon со ссылкой на главу МВД страны Рану Санауллу.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Как отметил глава МВД Пакистана, этих боевиков поддерживают порядка 25 тысяч членов их семей. При этом он возложил вину за рост потенциала радикалов в Хайбер-Пахтунхве на руководство и правоохранителей провинции.

«Главная причина происходящего — провал [правительства] Хайбер-Пахтунхвы и Управления по борьбе с терроризмом», — сказал он.

Также Санаулла подчеркнул, что, если власти региона не могут сами справиться с экстремистами, они могут попросить помощи в этом вопросе у федерального правительства и пакистанских Вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 декабря американское посольство в Пакистане предупредило своих граждан об угрозе терактов, которые могут быть совершены в пакистанской столице.