Донецк, 29 декабря, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования поздно вечером 28 декабря обстреляли несколько районов Донецка. Об этом 29 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Пресс-служба УНМ ДНР Последствия обстрела Донецка ВСУ 28.12.2022 г.

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был произведён в 23:04 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Также отмечается, что в 23:10 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО)