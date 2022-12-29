Киев, 29 декабря, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в центральных и западных регионах Украины. Об этом 29 декабря свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что сирена воздушной тревоги сработала в 06:30 мск в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в оккупированных Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

Через полчаса, в 07:00 мск, была объявлена воздушная тревога в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. На настоящий момент сигнал воздушной тревоги звучит во всех центральных и восточных регионах Украины. Жителей регионов просят пройти в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена по меньшей мере в четырех украинских регионах.