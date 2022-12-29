Москва, 29 декабря, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Данные кадровых военных офицеров НАТО и иных лиц, оказывающих консультации и другие услуги киберцентрам в Прибалтике и на Украине, опубликовали российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры»). Об этом 29 декабря сообщил один из участников группы в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Как пояснил участник хакерской группы, за кибератаками на российские интернет-ресурсы стоят киберцентры НАТО. Силовики и активисты на Украине и в Прибалтике используются только в качестве прикрытия.

Полный список лиц и данные на них были опубликованы на портале проекта «Немезида» в специальном разделе «Кибервойска НАТО». В список включено более 100 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры RaHDit опубликовали на портале «Немезида» данные «элиты украинских кибервойск» — штатных кадровых хакеров киевского режима.