Нашвилл, США, 29 декабря, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В штате Теннесси за минувший день в результате разгула снежной стихии погибли семь человек, сообщает 28 декабря телеканал Fox News.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Один человек погиб в Мемфисе, а ещё шесть человек сгорели в своём доме в округе Камберленд. Среди погибших на пожаре двое детей.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси ранее заявило, что температура воздуха будет понижаться, а похолодание увеличит количество несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.

Снег и мороз привели к перебоям с электричеством и к нарушению работы водопровода, 4000 человек остались без света.

Напомним, что на США обрушились снежные бури. От стихии особенно сильно пострадал штат Нью-Йорк.