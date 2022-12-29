Манила, 29 декабря, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Как минимум 32 человека погибли, ещё 24 числятся пропавшими без вести из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, на Филиппинах. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Удар стихии затронул 486,4 тыс. человек в десяти регионах Филиппин. В девяти регионах зарегистрировано 418 инцидентов, связанных с ударом стихии, включая наводнения, подтопления и оползни. В результате разгула стихии были уничтожены 746 жилых домов, повреждены 3,32 тыс.

Кроме того, были повреждены 125 дорог и 13 мостов, нарушена работа 19 морских портов. Ущерб, нанесённый инфраструктуре, составил $916,8 тыс., сельскому хозяйству — $3,7 млн. В 67 городах и 71 муниципалитете местные власти отдали распоряжение о приостановке занятий в учебных заведениях и работы на предприятиях. Режим бедствия действует в 20 населённых пунктах. Проблемы с энергоснабжением остаются в трёх городах, в четырёх муниципалитетах до сих пор не удалось восстановить водоснабжение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв наводнений на Филиппинах достигло 25 человек.