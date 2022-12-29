Тайбэй, 29 декабря, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Президент Тайваня Цай Инвэнь высоко оценила серьёзные изменения в японской политике безопасности, направленные на значительное усиление оборонного потенциала Токио, сообщает 28 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

Office of the President, Republic of China (Taiwan) Цай Инвэнь

Глава Тайваня заявила, что эти изменения появились на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая в отношении «самоуправляемой островной демократии».

Во время встречи в Тайбэе с главой фракции правящей Либерально-демократической партии Японии Хиросигэ Сэко Цай Инвэнь сказала, что Токио, укрепив свою оборону, продемонстрировал «решимость поддерживать региональный мир и стабильность».

В последний день своей трёхдневной поездки на Тайвань Сэко заявил, что «обновление» Японией оборонных документов «будет работать как чёткое и сильное средство сдерживания» против попыток «изменить статус-кво силой».

Сэко добавил, что закон США об ассигнованиях на национальную оборону на период с 2023 финансового года до сентября следующего года также усилит сдерживание Пекина. Законодательство санкционировало предоставление Тайваню помощи в области безопасности на сумму до $10 млрд в течение следующих пяти лет.

Кроме того, Цай Инвэнь и Сэко договорились о сотрудничестве в связи с заявкой Тайбэя на присоединение к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, пакту о свободной торговле с участием 11 стран.

Пекин также подал заявку на членство в Транстихоокеанском партнёрстве, чтобы укрепить свое экономическое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сэко посетил Тайвань после того, как Коити Хагиуда, председатель Совета по политическим исследованиям ЛДП, совершил в начале этого месяца поездку на остров. И Сэко, и Хагиуда были близки к бывшему премьер-министру Синдзо Абэ.

Визиты двух высокопоставленных депутатов от ЛДП, принадлежащих к фракции, когда-то возглавляемой Абэ, очевидно, продемонстрировали их политическую позицию, заключающуюся в том, чтобы делать упор на отношения с Тайванем, как это делал бывший премьер.

Напомним, что Япония изменила стратегию национальной безопасности на более активную и приняла решение увеличить оборонный бюджет.