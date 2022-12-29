Вашингтон, 29 декабря, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Государственный департамент США согласовал возможную сделку по продаже Тайваню противотанковых систем Volcano, 28 декабря сообщило на своем сайте управление ведомства, курирующее военно-политические вопросы.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сумма контракта составляет $180 млн. Сделку также должны рассмотреть обе палаты Конгресса США. У парламентариев есть на эту процедуру 30 дней после внесения указанного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря газета Politico со ссылкой на свои источники написала о том, что США не успеют нарастить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе для защиты Тайваня от вторжения со стороны Китая.

Бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грей заявил, что американской стороне необходима «более серьезная структура военно-морских сил» в регионе.