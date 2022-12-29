Пномпень, 29 декабря, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли, 30 пострадали в результате пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет. Об этом сообщил 29 декабря камбоджийский портал Fresh News.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что возгорание произошло несколько часов назад, более 50 человек оказались в ловушке, не сумев вовремя эвакуироваться из отеля. Часть пострадавших получила травмы, выпрыгнув из окон верхних этажей здания. Было спасено 53 человека, спасателям помогают добровольцы из числа местных жителей.

Пожарные продолжают борьбу с огнём, на настоящий момент здание выгорело практически полностью и частично обрушилось. Оставшиеся конструкции здания опасно наклонены. Отмечается, что пожарным удалось взять под контроль около 70% от общей площади горения.

Предварительной причиной возгорания назван взрыв бензобака в помещении казино. Информация официально не подтверждена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Иркутской области при пожаре в частном доме погибли трое детей.