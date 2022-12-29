Вашингтон, 29 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден принял «ошибочное решение», внушив надежду киевскому режиму на вступление в НАТО, что в итоге привело к конфликту на Украине, пишет в своей статье для издания Spectator обозреватель Роберт Сервис.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Речь идет об обещаниях американского лидера, данных им Киеву в 2021 году. Журналист считает, что Байден якобы не смог предвидеть последствия своих действий и не предотвратил конфликт.

Сервис назвал эту ошибку главы Белого дома «рискованной». Он полагает, что те шаги, на которые пошла Россия в ответ на деятельность Вашингтона, были очевидными.

Однако, как отметил обозреватель, власти стран Запада проигнорировали возможное поведение российской стороны и не приняли мер предосторожности для нормализации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября министр обороны киевского режима Алексей Резников заявил, что Киев уже де-факто стал частью НАТО. 28 декабря советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан предупредил, что Украину нельзя приглашать в Североатлантический альянс, поскольку на украинской территории продолжаются боевые действия.