Москва, 29 декабря, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Политиков, находящихся у власти в Киеве, назвал недоговороспособными министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД России указал, что нынешняя обойма киевских политиков отличается своей недоговороспособностью. Большая часть этих политиков одновременно является откровенными русофобами.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский в начале ноября назвал условия для начала переговоров между Москвой и Киевом. Зеленский уточнил, что обязательными условиями для начала переговоров будут восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, уважение к Уставу ООН, а также наказание каждого военного преступника.

При этом Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с действующим российским руководством, несмотря на призывы к мирному диалогу с Москвой со стороны западных стран.