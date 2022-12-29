Лавров назвал киевских политиков недоговороспособными русофобами
Глава МИД России Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными русофобами
Москва, 29 декабря, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Политиков, находящихся у власти в Киеве, назвал недоговороспособными министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря в беседе с РИА Новости.
Глава МИД России указал, что нынешняя обойма киевских политиков отличается своей недоговороспособностью. Большая часть этих политиков одновременно является откровенными русофобами.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский в начале ноября назвал условия для начала переговоров между Москвой и Киевом. Зеленский уточнил, что обязательными условиями для начала переговоров будут восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, уважение к Уставу ООН, а также наказание каждого военного преступника.
При этом Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с действующим российским руководством, несмотря на призывы к мирному диалогу с Москвой со стороны западных стран.