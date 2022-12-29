Париж, 29 декабря, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Новая программа ЕС по поддержке киевского режима вызвала негативную реакцию у французского политика Флориана Филиппо, который назвал ее «тотальным бредом». Об этом он написал в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Он призвал власти Франции и Евросоюза остановиться. Филиппо напомнил, что с начала 2023 года Киев будет ежемесячно получать по €1,5 млрд.

Кроме того, возмутился политик также и тому, что Париж будет выделять каждый месяц киевскому режиму по €300 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что по итогам международной конференции в Париже удалось собрать почти €1 млрд для поддержки киевского режима. 20 декабря Всемирный банк объявил, что одобрил пакет финансовой помощи Киеву в размере $610 млн.