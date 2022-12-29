Токио, 29 декабря, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Более 60% граждан Украины, приехавших с февраля этого года в Японию, не имеют работы, несмотря на то, что большинство из них ищут её, сообщает 29 декабря агентство Киодо Цусин.

Флаг Японии +

По данным двухнедельного онлайн-опроса, проведённого Nippon Foundation, из 750 респондентов 60,9% заявили, что у них нет работы, 58,4% заявили, что ищут работу, а из 39,1% нашедших работу 79,5% работали неполный рабочий день.

На вопрос об их уровне владения японским языком, что часто требуется для работы в Японии, только 17,3% ответили, что владеют японским языком на базовом разговорном уровне, а 46,9% ответили, что в основном не говорят или не понимают этот язык.

В знак того, что приехавшие довольны проживанием в Японии, в общей сложности 65,6% заявили, что хотят остаться в стране на некоторое время, пока ситуация на Украине не успокоится, или как можно дольше, по сравнению с 3,2%, которые заявили, что хотят вернуться на Украину, как только они смогут, или хотят переехать в другую страну.

По данным Иммиграционной службы Японии, по состоянию на 14 декабря в Японии находился 2091 гражданин Украины, приехавший после февраля, из которых 1887 человек получили визу «для определенных видов деятельности», которая позволяет им работать до года.

Nippon Foundation оказывает широкую поддержку украинским гражданам. В фонде объявили в марте, что выделят около 5 млрд иен ($37,8 млн) в течение трёх лет на покрытие их расходов на проезд и проживание, при этом 1 млн иен ($7,5 тыс.) установлен в качестве максимальной финансовой поддержки для проживания в Японии на человека и 3 млн иен ($22,5 тыс.) на семью.

Благотворительный фонд также выделил около 1,53 млрд иен ($11,5 млн) на субсидирование волонтёрских групп и местных некоммерческих организаций, помогающих эвакуированным украинцам найти работу и приобрести навыки японского языка.

Председатель Nippon Foundation Ёхей Сасакава заявил на пресс-конференции, что организация хочет продолжить изучение текущих условий жизни украинских иммигрантов, чтобы создать им лучшую систему помощи для жизни в Японии.

Напомним, что в Японии одно из самых жёстких иммиграционных законодательств в мире.