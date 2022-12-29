Иркутск, 29 декабря, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Трое детей стали жертвами пожара, который произошел в частном жилом доме поселка Маркова возле Иркутска 29 декабря, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Огонь вспыхнул в деревянном двухэтажном здании. Сигнал о возгорании поступил в 07:25 (02:25 мск). До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышла женщина с ребенком.

Пожар охватил площадь в 72 квадратных метра. Для тушения огня задействовано пять пожарных расчетов. Открытое горение удалось ликвидировать.

Для помощи семьям погибших привлечены психологи МЧС России. На место происшествия прибыл прокурор Иркутского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в частном доме в Туле вспыхнул пожар, который унес жизни женщины и двоих ее детей. Отец и двое других детей смогли спастись.