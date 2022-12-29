Белград, 29 декабря, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Разбор баррикад на севере Косова и Метохии начнётся в утренние часы 29 декабря. Об этом заявил 28 декабря президент Сербии Александар Вучич в своём обращении по результатам встречи с представителями Косова и Метохии в городе Рашка. Трансляцию обращения ведет телеканал Pink.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как уточнил Вучич, баррикады в Косово начнут разбирать утром 29 декабря. Процесс демонтажа может занять от 24 до 48 часов. При этом глава Сербии отметил, что недоверие к Приштине со стороны сербов не исчезло.

«Те, кто думает, что может играть жизнями сербов и их существованием, должны знать, что мы до сих пор не позволили этого и не позволим в будущем», — указал Вучич.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Вучич обратился к сербам в Косово и Метохии с призывом убрать баррикады. Затем Вучич выехал на юг страны для переговоров с представителями сербского края. После многочасового обсуждения протестующие согласились демонтировать баррикады в обмен на выполнение ряда требований касательно безопасности сербского населения в регионе.

Кроме того, сербы предупредили, что, если преследования со стороны Приштины не прекратятся, баррикады станут постоянными, а север Косово и Метохии будет навсегда отрезан от южных районов.