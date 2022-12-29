Лима, 29 декабря, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Отстраненный от своей должности бывший президент Перу Педро Кастильо заявил, что выдвинутые против него обвинения в организации мятежа и сговоре являются политической местью его противников, сообщило 28 декабря агентство EFE.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Педро Кастильо

Он назвал несправедливым решение назначить ему предварительный арест. Кастильо отметил, что такие шаги дестабилизируют обстановку в стране и ведут к поляризации общества.

Экс-глава государства также обвинил новые власти в гибели 30 человек в ходе протестов, которые вспыхнули после его задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Верховный суд Перу назначил 18 месяцев предварительного заключения для Педро Кастильо, в течение которого будет проходить расследование дела против бывшего президента.