Вашингтон, 29 декабря, 2022, 05:39 — ИА Регнум. За последние 50 лет в США радикально изменился список самых популярных мужских и женских имён, сообщает 28 декабря телеканал Fox News.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Как выяснила Администрация социального обеспечения США (SSA), предпочтения американских родителей, дающих имена свои новорожденным детям, за полвека существенно поменялись. SSA составила список 200 самых популярных имён 1970-х годов, когда родилось в общей сложности 17,1 млн мальчиков и 16,5 млн девочек так называемого поколения X («икс»).

Самым популярным среди мальчиков, родившихся в США в 1970-х годах, оказалось имя Майкл. Это имя было дано 707 588 мальчикам.

Затем идут имена: Кристофер, Джейсон, Дэвид, Джеймс, Джон, Роберт, Брайан, Уильям, Мэттью.

Самым популярным среди женских имён в 1970-х было имя Дженнифер. Этим именем были названы 581 759 девочек.

Затем следуют Эми, Мелисса, Мишель, Кимберли, Лиза, Анджела, Хизер, Стефани, Николь.

Джеймс и Уильям стали единственными мужскими именами, которые оставались в топ-10 с 1970-х по 2021 год. Имена заняли пятое и шестое места соответственно.

Самыми популярными именами для мальчиков в 2021 году были Лиам, Ной, Оливер, Элайджа, Джеймс, Уильям, Бенджамин, Лукас, Генри и Теодор.

Ни одно из женских имен из списка 10 самых популярных имён 1970-х годов не было популярным в 2021 году.

Самыми популярными именами для девочек в 2021 году были Оливия, Эмма, Шарлотта, Амелия, Ава, София, Изабелла, Миа, Эвелин и Харпер.