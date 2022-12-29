В Одессе снесли памятник российскому полководцу Суворову
Памятник российскому полководцу Суворову был демонтирован в городе Одессе
Киев, 29 декабря, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Памятник российскому полководцу Александру Суворову был демонтирован в ночь на 29 декабря в находящемся во власти киевского режима городе Одессе. Об этом сообщило местное издание «Думская».
Подготовка к сносу памятника началась днём, а в ночь на 29 декабря монумент убрали с пьедестала при помощи автокрана. Уточняется, что памятник будет передан на хранение в Одесский национальный художественный музей.
Решение о сносе памятника Суворову было принято Одесским городским советом в конце ноября.
Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе в Одессе памятника российской императрице Екатерине II. Горсовет Одессы принял решение о сносе памятника императрице в конце ноября наряду с аналогичными решениями о демонтаже памятников российскому полководцу Суворову и сподвижникам Екатерины II, основателям Одессы.