Киев, 29 декабря, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Памятник российскому полководцу Александру Суворову был демонтирован в ночь на 29 декабря в находящемся во власти киевского режима городе Одессе. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Подготовка к сносу памятника началась днём, а в ночь на 29 декабря монумент убрали с пьедестала при помощи автокрана. Уточняется, что памятник будет передан на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Решение о сносе памятника Суворову было принято Одесским городским советом в конце ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе в Одессе памятника российской императрице Екатерине II. Горсовет Одессы принял решение о сносе памятника императрице в конце ноября наряду с аналогичными решениями о демонтаже памятников российскому полководцу Суворову и сподвижникам Екатерины II, основателям Одессы.