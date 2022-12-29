Прага, 29 декабря, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Чешские газохранилища заполнены на 84%, а запасы голубого топлива в них достигают 2,917 млрд кубометров, 28 декабря сообщило Czech News Agency со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что с 23 декабря запасы газа в хранилищах страны возросли на 42 млн кубометров из-за теплой погоды, которая установилась в регионе. В издании считают, что такая ситуация позволяет Чехии успешно реализовывать меры по экономии голубого топлива.

В республике потребление газа в текущем сезоне упало более чем на 20% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. При этом газохранилища заполнены выше того уровня, который наблюдался в предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря российская компания «Газпром» объявила, что объем газа, отобранный из европейских подземных хранилищ, оказался рекордным в текущем сезоне. 23 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны ЕС постоянно просят Россию увеличить объемы поставок голубого топлива по действующим маршрутам.